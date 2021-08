Calcio: Bari; preso Botta, ceduti Nannini e Corsinelli

(ANSA) - BARI, 11 AGO - Colpo sul mercato del Bari: il ds Polito sta completando in queste ore l'ingaggio del trequartista argentino Ruben Botta (arrivato in Italia all'Inter nel 2014).

Il calciatore, svincolato, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Sanbenedettese, con 30 presenze, 8 reti e 7 assist.

In queste ore il sudamericano si sta sottoponendo alle visite mediche prima della firma del nuovo contratto.

In uscita si registrano tre movimenti: i pugliesi hanno ceduto a titolo definitivo alla Lucchese i terzini Corsinelli e Nannini, mentre il centrocampista Stasi va in prestito al Picerno.

Per completare la rosa del tecnico Mignani, la società punta ad acquistare ancora un regista, un centravanti-boa e due difensori centrali. (ANSA).