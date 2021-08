Agguato nel nord Barese, 44enne ferito all'addome

(ANSA) - BARI, 11 AGO - Indagini dei Carabinieri di Molfetta per un ferimento avvenuto in piazza Paradiso, dove un 44enne pregiudicato è stato ferito all'addome da diversi colpi di arma da taglio. Sul posto è stata segnalata anche l'esplosione di colpi di arma da fuoco. I militari, coordinati dalla Procura di Trani, hanno trovato nella piazza tracce di sangue e un bossolo di piccolo calibro. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere della piazza per ricostruire la dinamica. Si indaga - a quanto si apprende - negli ambienti della criminalità locale.

L'ipotesi è che ci sia stata una colluttazione e poi l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Il ferito, dopo essere stato trasportato all'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta, è stato operato d'urgenza ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. (ANSA).