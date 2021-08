Notte Taranta: il Viaggio Mediterraneo di Tony Esposito

(ANSA) - BARI, 10 AGO - Per la tappa dell'11 agosto, La Notte della Taranta torna nella Grecìa Salentina. In piazza del Sole a Calimera l'appuntamento si apre alle 21 con Elena Ledda in Làntias, spettacolo tra poesia e musica della cantautrice sarda, con brani originali scritti con Mauro Palmas (anche liuto e mandola), Silvano Lobina (basso) e Marcello Peghin (chitarre), tutti impegnati sul palco con lei, insieme ad Andrea Ruggeri (batteria e percussioni); testi di Maria Gabriela Ledda. Alle 22 arriva l'inconfondibile voce di Tony Esposito nel suo Viaggio Mediterraneo, dove si mescolano tanti ritmi 'fratelli', accompagnato dal maestro Lino Pariota e dai musicisti salentini Nico Berardi, Federico Laganà, Ninfa Giannuzzi, Silvia Boccadamo: con la ballerina Sara Colonna presenta il suo incontro tra i suoni del Mediterraneo che conduce alla sua nuova hit "KarmaTaranta".

Calimera è una delle 22 tappe del festival itinerante verso La Notte della Taranta che il 28 agosto a Melpignano (Lecce) culminerà nel tradizionale Concertone, giunto alla 24/a edizione, che quest'anno, condotto da Enrico Melozzi e Madame, sarà trasmesso in differita da Rai1 il 4 settembre. Ai concerti si accede solo con Green pass o tampone negativo. (ANSA).