Schiacciato da lastra calcestruzzo, muore operaio 47enne

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 09 AGO - Un operaio di 47 anni, di Foggia, è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra di calcestruzzo all'interno del cantiere in cui stava lavorando, a San Giovanni Rotondo (Foggia). La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto per il 47enne non c'era più nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini dello Spesal dell'Asl di Foggia. (ANSA).