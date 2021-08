Festival Notte Taranta 'nelle periferie', il 10/8 a Talsano

(ANSA) - BARI, 09 AGO - Il festival itinerante "La Notte della Taranta" continua il suo viaggio musicale che racconta la storia di una terra, il Salento, ricca di tradizioni. Domani, 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, lascia il cuore della Grecìa Salentina e fa tappa a Taranto, nell'area mercatale di Talsano.

"Torniamo a Taranto con lo stesso entusiasmo del 2012 - afferma il presidente della Fondazione Notte della Taranta Massimo Manera - abbiamo scelto di fare lo spettacolo nella borgata di Talsano per annullare, attraverso la musica, le differenze tra centro e periferie e riscoprire l'identità storica e culturale dei quartieri per valorizzare il ricco patrimonio umano e artistico. Anche a Lecce lasciamo piazza Sant'Oronzo per raggiungere il popoloso quartiere della Chiesa di San Giovanni Battista". "Basterebbe l'assonanza tra le due parole per definire quanto sia profondo il legame tra Taranto e la cultura della Taranta - dichiara il sindaco del capoluogo ionico Rinaldo Melucci - ma in questa direzione noi siamo andati oltre, saldando un'intesa con la Grecía Salentina, con i comuni che hanno dato dignità culturale a questa tradizione popolare.

Abbiamo iniziato con la candidatura congiunta al titolo di 'Capitale Italiana della Cultura 2022', arrivando in finale, continuiamo con questo appuntamento musicale".

A Talsano la serata si apre alle 19 con il Laboratorio di Pizzica, per chi vorrà conoscere i segreti di questa danza libera e non codificata, scandita dal ritmo frenetico del tamburello. Alle 21 al via l'esibizione de 'I MANDATARI', ambasciatori della musica tradizionale tarantina. Dall'intreccio dei racconti degli anziani e del lavoro dell'etnografo Alfredo Majorino, 'I MANDATARI' costruiscono la cesta nella quale riversare il passato e portarlo nel presente. A seguire, alle ore 22, concerto dell'Orchestra Popolare 'La Notte Della Taranta', composta da musicisti di pizzica e musica popolare di tutto il Salento. Ogni anno l'Orchestra popolare si modula, si trasforma e si plasma nel Concertone finale del Festival a Melpignano (Lecce), che il prossimo 28 agosto sarà diretto da Madame ed Enrico Melozzi. (ANSA).