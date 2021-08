Covid: aumentano ricoveri in Puglia, +12 pazienti in 24 ore

(ANSA) - BARI, 09 AGO - Aumentano i ricoveri di pazienti Covid in Puglia. Oggi c'è stato un balzo in avanti significativo rispetto a 24 ore fa: si è passati da 111 ammalati assistiti negli ospedali a 123, per un aumento di 12 pazienti. Anche nelle Terapie intensive si registra un incremento, oggi ci sono stati due nuovi ingressi e i positivi al Covid attualmente in cura nelle rianimazioni sono 16. (ANSA).