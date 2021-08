'Combattenti e reduci Manduria' aprono a giovani con Arnò

(ANSA) - BARI, 09 AGO - L'Associazione Combattenti e Reduci di Manduria, in provincia di Taranto, rinasce in un restyling unico a cura del produttore Ferdinando Arnò con litografie di Filippo De Pisis e Massimo Campigli, e antiche fotografie della città recuperate dal prezioso archivio Alinari. L'operazione è mirata al tema della memoria del secondo conflitto mondiale ed è ispirata alle scenografie dal sapore fiabesco del regista Wes Anderson e allo stile degli anni 50 e 60 del secolo scorso. Una ristrutturazione al gusto tricolore che ha lo scopo di dare onore agli ex combattenti che frequentano il circolo, alle loro storie e al loro cuore. "Nulla di politico", precisa Arnò, "solo l'idea di una bandiera come patria per un luogo che vuole aprirsi a un pubblico più ampio, prima di tutto alle donne, ma anche ai più giovani. Un circolo dove si combatte, questa volta, per il bello". Arnò si è formato a Boston dove ha studiato improvvisazione jazz al Berklee College of Music e ha ricevuto il diploma di laurea da Quincy Jones. Nel corso della sua carriera ha curato migliaia di campagne pubblicitarie e fondato la casa di produzione 'quiet, please!' che ha ospitato, tra gli altri, Justin, Bieber, Kanye West, Devendra Banhart, Benjamin Clementine, CocoRosie, Melanie De Biasio e Selah Sue. (ANSA).