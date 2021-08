Camion perde carico pomodori su Ss 16 a Bari, lunghe code

(ANSA) - BARI, 08 AGO - A causa del ribaltamento di un camion sulla Statale 16 di Bari, all'altezza del quartiere Japigia in direzione sud, durante il quale il mezzo ha perso l'intero carico di pomodori che ha invaso la carreggiata, si sono registrate lunghe code con traffico bloccato a tratti.

"Per permettere le operazioni di rimozione del carico e per motivi di sicurezza" l'Anas ha interdetto temporaneamente la corsia di sorpasso. Sono intervenuti anche Polizia locale e Vigili del Fuoco.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 del mattino.

Rallentamenti sono stati registrati anche sulla corsia in direzione opposta, in corrispondenza del camion ribaltato, probabilmente a causa di curiosi che hanno rallentato la marcia per guardare quanto avvenuto. (ANSA).