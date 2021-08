Tokyo: oro Palmisano dopo Stano; Coni Puglia, giornata epica

(ANSA) - BARI, 06 AGO - "E' una giornata epica per l'atletica pugliese e dimostra che quando i progetti sono fatti bene, con le risorse adeguate, con gli uomini e le donne giusti, il risultato viene raggiunto. Oggi viene premiato l'impegno di un'intera regione". Lo dichiara all'ANSA Angelo Palmisano, presidente del Coni Puglia, commentando la medaglia d'oro nei 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo per l'atleta di Mottola (Taranto) Antonella Palmisano, dopo l'oro nella stessa prova maschile vinto ieri dall'altro pugliese Massimo Stano.

"Con Antonella Palmisano l'Italia arriva a 8 ori, 3 dei quali sono pugliesi - sottolinea Giliberto -. Se dovessimo fare una classifica per regioni, siamo in testa. E' una giornata bellissima. Ora speriamo che la Regione come istituzione dia il giusto peso e valore a questi risultati e faccia rientrare lo sport nelle priorità delle cose da fare". (ANSA).