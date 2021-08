Pericoloso socialmente, giovane collocato in Cpr

(ANSA) - PORDENONE, 06 AGO - Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha collocato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi un cittadino pakistano di 25 anni, a causa della sua pericolosità sociale.

L'uomo, giunto in Italia nel settembre 2019 e richiedente asilo per protezione internazionale presso la Questura di Cosenza, da alcuni mesi stazionava in città e si era reso protagonista di numerosi episodi negativi: spesso sorpreso in stato di ubriachezza, era stato denunciato anche per i reati di furto aggravato, porto abusivo d'arma e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il Questore ha ottenuto dal Servizio Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza l'assegnazione di un posto al Cpr di Brindisi dove l'uomo è stato accompagnato e scortato dagli agenti su un aereo partito da Ronchi dei Legionari.

Il richiedente asilo è in attesa della decisione sulla sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale di Crotone. (ANSA).