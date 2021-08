Incendio Matera: una vasca coperta, l'altra al 40 per cento

(ANSA) - POTENZA, 06 AGO - E' stata coperta di terra una delle due vasche della discarica di rifiuti di Borgo La Martella, a Matera, interessate da un incendio divampato due giorni fa per cause ancora da accertare: lo si è appreso stamani dai Vigili del fuoco, che stanno lavorando per coprire anche un'altra vasca interessata dalle fiamme. I lavori dovrebbero concludersi domani.

Intanto, "grande preoccupazione" per l'incendio è stata espressa, in un post su facebook, dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: "I tecnici della Regione - ha aggiunto - sono sin dall'inizio dell'incendio sul posto, stanno procedendo con i rilevamenti necessari per tutelare l'ambiente e la salute dei materani e anche dei comuni limitrofi lucani e pugliesi. I dati saranno resi pubblici quanto prima sui canali ufficiali della Regione Basilicata, perché la trasparenza e l'efficienza sono le uniche due cose che possono tranquillizzare una popolazione giustamente preoccupata". (ANSA).