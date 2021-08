Incendio Matera: il Comune, è estinto ma il lavoro continua

(ANSA) - MATERA, 06 AGO - L'incendio nella discarica di Borgo La Martella, a Matera, è estinto: lo ha annunciato il Comune, spiegando che "in anticipo rispetto al tempo preventivato, i vigili del fuoco sono riusciti ad estinguere l'incendio presso la discarica, coprendo l'area con circa 20 mila metri cubi di terra, anche con la collaborazione dei volontari della protezione civile".

Il Comune ha aggiunto che "l'intervento sarà completato nelle prime ore del pomeriggio con la messa in sicurezza del sito.

L'amministrazione comunale, insieme ad Asm, Arpab e Prefettura, continua a seguire costantemente tutte le attività, comprese quelle di monitoraggio svolte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente". (ANSA).