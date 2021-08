Musica notte in strada, esasperato prende a bastonate cassa

(ANSA) - OSTUNI, 05 AGO - "Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare". Pronunciando queste parole l'ex assessore alla Polizia locale del Comune di Ostuni (Brindisi), Matteo Tanzarella, residente nel centro storico della città, a pochi passi da piazza della Libertà, nel cuore della notte, infastidito dalla musica alta, è sceso in strada e ha colpito con una mazza una cassa acustica portatile attorno alla quale ballavano decine di ragazzi. La scena è stata ripresa da un telefonino e il video che ritrae l'ex amministratore comunale, in poche ore, ha fatto il giro dei social, generando commenti e polemiche sulla movida in tempi di covid. (ANSA).