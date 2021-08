Incendi: fiamme in bosco del Barese, tre i punti d'innesco

(ANSA) - BARI, 05 AGO - Un incendio è scoppiato nel pomeriggio nel bosco Rogadeo, in territorio di Bitonto (Bari), in un'area che rientra nel Parco nazionale dell'Alta Murgia. A quanto si apprende le fiamme, forse di origine dolosa, si estendono su un'area di circa 50 ettari tra zona boschiva e area coltivata. Il fuoco avrebbe avuto, stando alle prime verifiche, almeno tre punti di innesco e al momento si sta lavorando per evitare che le fiamme raggiungano le vicine masserie. Sul posto ci sono decine di uomini di Arif, Vigili del Fuoco e carabinieri Forestali e, in supporto, due mezzi aerei Fireboss per i lanci d'acqua. Si sta recando sul luogo dell'incendio anche il presidente del Parco dell'Alta Murgia Francesco Tarantini.

