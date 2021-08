Fotografia, 31 mostre per VI edizione PhEst a Monopoli

(ANSA) - BARI, 02 AGO - Sono diverse le location, vecchie e nuove, individuate quest'anno dagli organizzatori della VI edizione di "PhEST - See Beyond the Sea", il festival internazionale di fotografia e arte in programma dal 6 agosto al primo novembre a Monopoli (Bari). Organizzato dall'associazione culturale PhEST, la direzione artistica è stata affidata a Giovanni Troilo, mentre la curatela fotografica porta la firma di Arianna Rinaldo. La nuova edizione è stata presentata il 2 agosto a Bari, nel padiglione 152 della Fiera del Levante, presenti, tra gli altri, il governatore pugliese, Michele Emiliano, e l'assessore regionale alla Cultura, Massimo Bray.

Tema centrale di questa sesta edizione, è il corpo letto con una serie di diverse declinazioni. Sono trentuno le mostre di altrettanti artisti internazionali presenti al festival. "PhEST a Monopoli ha raggiunto livelli straordinari - ha detto Emiliano - con eventi in programma veramente magnifici. Il tema di questa edizione è il legame tra il corpo e la vita di ciascuno di noi, stigmatizzato dalla situazione di pandemia nella quale ci troviamo, ma non solo. C'è un'infinita serie di situazioni di disabilità, di lontananza, di difficoltà nella vita fisica, che sconnettono il corpo dalla mente e dall'anima. Questa manifestazione che durerà mesi, restituisce alla Puglia il ruolo di ospite di una grande iniziativa". Per Bray "Phest in un lasso di tempo così breve è passato ad essere una realtà di rilievo europeo". "Sorprendente risultato - ha continuato - se teniamo in conto anche tutte quelle che sono state le difficoltà affrontate nell'ultimo anno e mezzo. Reputo che il lavoro del direttore artistico Giovanni Troilo, della curatrice Arianna Rinaldo, sommato a quello di tutti gli operatori coinvolti, rappresenti il perfetto esempio di quanto la creatività ed il gusto per l'estetica siano scintilla per le ricadute positive sui settori del turismo e della cultura". (ANSA).