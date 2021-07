Caffè Zanetti rafforza Centro-Sud, accordo con Saicaf

(ANSA) - VILLORBA (TREVISO), 30 LUG - Massimo Zanetti Beverage Group, azienda leader nella produzione, lavorazione e distribuzione del caffè, rafforza la propria presenza in Centro e Sud Italia grazie all'accordo di integrazione raggiunto con Saicaf di Bari, produttrice dell'omonimo caffè.

"Sono soddisfatto di poter annunciare l'accordo raggiunto con Saicaf - afferma il presidente e amministratore delegato Massimo Zanetti - titolare dell'omonimo storico marchio barese del caffè, e nota e apprezzata realtà presente prevalentemente nel Centro e Sud Italia, che ci permetterà di valorizzare il posizionamento del nostro Gruppo in tali aree".

Per Antonio Lorusso, presidente e ad di Saicaf "la nostra storia pluridecennale porterà grande valore al Gruppo Massimo Zanetti Beverage, e sono certo che Saicaf beneficerà di stimoli e profonde sinergie. Due grandi storie imprenditoriali si stanno unendo in un nuovo cammino e questa è sempre una vittoria". (ANSA).