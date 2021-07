Annullo filatelico per anniversario della Battaglia di Canne

(ANSA) - BARLETTA, 30 LUG - In occasione dell'anniversario della Battaglia di Canne, lunedì 2 agosto il personale di Poste Italiane Filatelia aprirà uno sportello temporaneo dalle 17 alle 20 nei giardini della stazione di Canne della Battaglia, per l'annullo filatelico con relativa cartolina celebrativa. L'iniziativa, promossa dall'Archeoclub d'Italia Canne della Battaglia Barletta Aps, punta a valorizzare i luoghi della cultura e della storia, come preludio alle celebrazioni del 50° anniversario di fondazione dell'Archeoclub d'Italia (1971-2021) in programma in ottobre, in collaborazione con il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia Odv quale comodatario dell'impianto per conto di Rete Ferroviaria Italiana. La stazioncina, sulla linea ferroviaria Barletta-Spinazzola, dà accesso al sito archeologico che ricorda la vittoria di Annibale sui romani il 2 agosto del 216 avanti Cristo. Quest'anno ricorre il 2237° anniversario della storica battaglia. (ANSA).