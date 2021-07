Vaccini:Decaro,dose a figlia 12enne'tornare a scuola sicuri'

(ANSA) - BARI, 28 LUG - "Anche Chiara stamattina si è vaccinata. Abbiamo fatto insieme una scelta per proteggere la nostra salute e quella delle persone che ci sono intorno. Una scelta fatta pensando a quei mesi chiusa in casa e con tante paure, per sentirsi oggi un po' più sicura e libera". Lo ha scritto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, documentando la prima dose del vaccino anti-Covid somministrata oggi alla figlia 12enne, che a settembre frequenterà la terza media. "L'inizio della scuola si avvicina - scrive Decaro - e vogliamo scongiurare in tutti i modi un altro anno dietro uno schermo, lontana da amici e insegnanti". (ANSA).