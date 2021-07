Musica: 'festa del mare' a Bari,20 concerti da Tharaud a Ntò

(ANSA) - BARI, 28 LUG - Tre festival, quattro concerti e una mostra di arte contemporanea animeranno l'estate barese nella quarta edizione della "Festa del Mare", in programma dal 9 agosto al 12 settembre con più di venti appuntamenti gratuiti da Santo Spirito a Torre a Mare. Per la prima volta la rassegna riunisce in un unico cartellone il "Bari Piano Festival", il "Premio Nino Rota" e "Bari in Jazz", il "dream team" della organizzazione di eventi culturali della città, come lo ha definito Luca Scandale di Puglia Promozione. La "Festa del Mare" è promossa e finanziata dalla Regione Puglia e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese. "Dopo la chiusura dei grandi luoghi dello spettacolo, è come se la città riaprisse le proprie porte alla cultura e questo fa ben sperare per il futuro" ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il "Bari Piano Festival", dal 21 al 29 agosto, porterà in piazza San Nicola, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, nella corte del Castello Svevo, al Circolo della Vela nel teatro Margherita e sulla terrazza del Fortino Sant'Antonio i musicisti Dan Tepfer e Omar Sosa, Alexander Tharaud e Roberto Prosseda.

"Bari in Jazz" propone due appuntamenti a Torre a Mare: il 2 settembre "Mediterraneo Le Radici di un Mito", il 3 settembre Samuel Blaser Quartet. Sempre a Torre a Mare, il 4 e 5 settembre, torna il "Premio Nino Rota", che sarà assegnato a tre compositori di musica per cinema e tv: Pino Donaggio, Claudio Simonetti e Ntò. Ci saranno poi i quattro concerti curati da Bassculture, dal 9 al 12 agosto a San Girolamo e Santo Spirito: Gaetano Partipilo e Boom Collective, Kekko Fornarelli Trio & String Orchestra, Armstrong & The Moonwalkers, Serena Brancale Trio con Domenico Sanna e Dario Panza. Non ultima, l'arte contemporanea con la mostra Minimum Standards dell'associazione culturale Voga, con opere di artisti locali e internazionali su 13 stendardi in tessuto da esterni, stampati digitalmente e posizionati sulla muraglia. (ANSA).