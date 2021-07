A Rutigliano museo all'aperto del fischietto in terracotta

(ANSA) - BARI, 28 LUG - Sarà inaugurato sabato 31 Luglio nel Cortile del Castello, per la prima volta in Italia, un museo a cielo aperto del Fischietto in Terracotta: 'Galloforie', progetto promosso dal Laboratorio Urbano Paese (Lup) con il Comune di Rutigliano.

Alla conferenza di inaugurazione interverranno: il direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno; il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano; l'assessore comunale alla Cultura e al Turismo, Viriana Redavid; lo storico e giornalista, Gianni Capotorto; il presidente del Lup di Rutigliano, Gianluca Giugno.

Al termine della conferenza partirà il tour inaugurale alla scoperta delle opere installate nel Centro Storico di Rutigliano.

Si parte dalla Torre Normanna di Rutigliano dove è custodito temporaneamente il «Pezzo 0»: un prezioso manufatto nato dalla collaborazione tra l'artigiano più anziano, Tonino Samarelli, e il più giovane ad affacciarsi a quest'arte, Pippo Sorino. Al termine dei lavori di restauro di Palazzo San Domenico, il «Pezzo 0» verrà custodito definitivamente nel Museo Civico del Fischietto in Terracotta Domenico Divella.

Il Pezzo 0 è stato cotto durante lo spettacolare live-show Picciafuoco del 19 e 20 Settembre 2020, in cui venne realizzato in Piazza XX Settembre un forno in terra e bottiglie di vetro sotto la supervisione dell'artista argentino Hermann Mayer.

Le opere che compongono "Galloforie" sono manufatti sonanti di terracotta, ancorati nel rispetto dell'urbanistica del borgo antico e delle dimore storiche di Rutigliano.

Le opere che compongono il Museo a Cielo Aperto del Fischietto in Terracotta «Galloforie» sono state realizzate da 14 figuli, tra artigiani a marchio De.Co (Denominazione Comunale di Origine) ed hobbisti: una collaborazione senza precedenti tra due categorie di artigiani che parallelamente alimentano l'antica tradizione del Fischietto in Terracotta di Rutigliano (www.galloforie.it). (ANSA).