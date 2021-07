Covid: in Puglia aumentano ricoveri, altri tre in Intensiva

(ANSA) - BARI, 27 LUG - Tornano ad aumentare i ricoveri nei reparti Covid della Puglia, con tre nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore (ieri erano zero) e un numero complessivo di ospedalizzati pari a 88 pazienti (rispetto agli 83 di ieri), dieci dei quali ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Insieme a Toscana e Sicilia, la Puglia è la regione con il più alto numero di nuovi ingressi in terapia intensiva nella giornata. Sul fronte della campagna vaccinale anti-Covid, sono 4.562.067 le dosi somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle 17 dal report del Ministero della Salute), pari al 96.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza (4.744.012). (ANSA).