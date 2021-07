Covid: festa abusiva con mille persone, 4 denunce nel Barese

(ANSA) - BARI, 27 LUG - Quasi mille persone sono state sorprese dalla Polizia mentre partecipavano ad una festa privata organizzata abusivamente in una villa in contrada Lamalunga, a Monopoli (Bari), in violazione delle norme anti-Covid.

Alla serata, animata da due deejay con addetti alla sicurezza, punto bar, servizio di catering e un service professionale del valore di circa 35mila euro, fatto giungere dalla Sicilia, la Polizia ha trovato poco meno di mille persone e ha denunciato i quattro organizzatori. Uno di loro, originario di Capurso (Bari), è risultato anche sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore.

Durante i controlli sono stati rilevati anche numerosi illeciti amministrativi ed è stata sequestrata l'attrezzatura per lo svolgimento della festa, riconducibile ad un'azienda siciliana.

Accertamenti sono attualmente in corso per rilevare ulteriori responsabilità degli organizzatori e di chi ha partecipato alla festa. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia scientifica. (ANSA).