Covid: in Puglia cala numero ricoveri,8 in terapia intensiva

(ANSA) - BARI, 26 LUG - Scende a 8 il numero dei pugliesi positivi al Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva della regione. E' quando emerge dal report nazionale del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi ingressi nelle terapie intensive e anzi il numero complessivo degli ospedalizzati, compresi i reparti di area non critica, è diminuito dagli 87 di ieri agli 83 odierni.

L'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, riporta costante la percentuale di occupazione dei posti letto Covid: 2% nelle terapie intensive e 3% nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia, in linea con il dato nazionale. (ANSA).