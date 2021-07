Calcio: Bari, undicesimo giocatore positivo

(ANSA) - BARI, 26 LUG - Sale a undici il numero dei positivi tra i giocatori del Bari. Dopo l'ultimo ciclo di tamponi, a cui si sono sottoposti gli atleti nel ritiro a Storo in Trentino nei giorni scorsi, è emerso un nuovo atleta contagiato dal Covid: il tesserato aveva già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, ora è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore. Di fatto la preparazione precampionato del tecnico Mignani è fortemente penalizzata dagli effetti della pandemia: il numero dei calciatori è ridotto all'osso ed è già saltata la prima amichevole.

Domani la squadra sosterrà un nuovo ciclo di tamponi: dieci positivi sono stati riscontrati nel ritiro trentino, mentre un atleta - positivo - non è partito con la comitiva biancorossa ed è stato messo in isolamento a Bari.