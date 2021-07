Oro Dell'Aquila: sindaco Mesagne,lo aspettiamo per una festa

(ANSA) - BARI, 24 LUG - "Complimenti a Vito, alla sua meravigliosa famiglia e ai suoi allenatori: attendiamo il suo rientro per festeggiare nel miglior modo possibile e consentito". Così il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, commentando l'oro conquistato dall'atleta mesagnese Vito Dell'Aquila nel taekwondo 58 kg a Tokyo 2020. "Vito - prosegue il sindaco - è un ragazzo straordinario. La sua educazione, improntata ai migliori valori dello sport e della vita, è un esempio straordinario per i giovani della sua età e per una città che è orgogliosa di lui. La sua medaglia rappresenta il giusto riconoscimento per i tanti sacrifici sopportati e per la grande passione sportiva che coltiva sin da bambino. Il suo traguardo vale molto per tutti noi". (ANSA).