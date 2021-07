Libri: storie di donne in 'Un'insolita causa' di Cimmino

(ANSA) - BARI, 24 LUG - Adele Sala svolge diligentemente la sua professione di avvocato in una grande città del Nord. La sua vita scivola silenziosa fra i tribunali del circondario, il proprio studio legale e la sua abitazione dove l'attendono il suo compagno e il bambino.

L'arrivo di una nuova cliente, Alessia Calò, giunta dal Salento, la scuote dal torpore nel quale la sua vita si va spegnendo con il passare degli anni. Alessia è infatti vittima di grandi ingiustizie che la stanno travolgendo, fiaccandola nell'anima e nel corpo. E' una storia di donne 'Un'insolita causa' di Adriana Cimmino (Progedit, 132 pagine, 14 euro). Il libro narra le vicissitudini di tre donne e della contesa di un bambino nelle aule di giustizia. Fra Alessia e Adele, così diverse, eppure attraversate entrambe dalla nostalgia di un tempo felice, si instaura un rapporto intenso, improntato a grande solidarietà e reciproco rispetto. Per difendere Alessia, Adele dovrà addentrarsi in un mondo a lei sconosciuto, lontano dai riti formali dei Palazzi di giustizia.

Il libro di Adriana Cimmino non sembra essere la semplice trasposizione dell'esperienza di avvocato dell'autrice (specializzata nella gestione delle crisi familiari, coniugali e d'impresa) e della sua vita nelle aule giudiziarie. Al centro della narrazione c'è la voglia del legale di fermarsi a capire meglio chi si ha difronte, a riflettere, a mettere dei punti fermi sulla propria esperienza professionale e a difendere i più deboli dai torti subiti. Il libro induce anche il lettore a riflettere sulla differenza delle due donne che vengono da ambienti territoriali diversi (una è del Nord l'altra del Sud) e mette in evidenza le difficoltà che ha Alessia di esprimere liberamente la propria personalità, essendo vissuta in un ambiente sociale e familiare chiuso rispetto ad Adele che ha vissuto, invece, in un ambito sociale in cui il processo di liberazione e di riscatto è andato avanti. (ANSA).