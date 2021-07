Musica: Mecna e Gazzè in concerto a 'L'acqua in testa'

(ANSA) - BARI, 23 LUG - Torna "L'Acqua in Testa Music Festival" con una nuova location e due concerti in esclusiva per la Puglia. Dopo le edizioni organizzate a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, nell'area Portuale, nella Fiera del Levante e sul Molo San Nicola, la XV edizione del festival si sposta nell'Arena Castello di Mola di Bari. Già sold out il concerto del rapper Mecna, sabato 4 settembre, con il "Mentre nessuno guarda Tour 2021". Il 5 settembre spazio alla musica del cantautore Max Gazzè con "La matematica dei rami Tour 2021".

L'evento è organizzato dall'associazione culturale "L'Acqua in Testa" con il sostegno di Regione Puglia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Mola di Bari. "Proviamo a riappropriarci della libertà di cantare, suonare, ascoltare musica e vivere di spettacolo, uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid 19 e da cui si deve ripartire" dichiara Alessandro Scarola, presidente dell'associazione culturale L'acqua in testa.

Nato nel 2005, questo festival si è sempre distinto per l'accessibilità ai più giovani e per la sensibilità ai temi ambientali. Sul palco, negli anni, si sono avvicendati nomi del calibro di Wu Tang Clan, Gogol Bordello, Tricky, Caparezza, 2Many Djs, The Hives, Shaggy, Asian Dub Foundation, Africa Unite, Fat Freddy's Drop, Misfits, Casino Royale, 99 Posse, Boomdabash, Subsonica, Skin, Morcheeba, Tony Allen, Sharon Jones, Mos Def, Seun Kuty. (ANSA).