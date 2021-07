Amministrative: Emiliano,facciamo funzionare alleanza Pd-M5S

(ANSA) - BARI, 23 LUG - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, conversando con l'Ansa spiega: "stiamo cercando di far funzionare al meglio in ogni singolo comune l'alleanza strutturale che esiste tra il Pd e il M5S". Emiliano precisa che questo percorso va avanti "con il responsabile degli enti locali del Pd che è Francesco Boccia, compatibilmente con le situazioni locali pugliesi" e seguendo uno schema "che vale per tutte le regioni". "Ovviamente - sottolinea - lasciando, come già accaduto in passato, quella autonomia ai territori che alle volte al primo turno potrebbe portare a candidati paralleli. Ma in linea di principio, anche nelle scorse elezioni e nei comuni in cui questa alleanza non c'era, se nei ballottaggi andava un candidato del M5S, ho dato indicazioni di sostenerlo", e "credo che questo sia avvenuto anche da parte degli elettori del M5S quando al ballottaggio è andato un candidato del Pd".

"Ho sempre detto, sia a Letta che a Boccia che a Conte e al M5S - prosegue Emiliano - che serve costruire un'alleanza non solo tra i due partiti ma anche con tutte quelle liste civiche che in Italia sono il nerbo della struttura amministrativa del Paese". "Perché - spiega - moltissimi sindaci non appartengono a nessun partito, sono espressione di liste civiche o di aree di influenza ma senza avere una iscrizione formale. Uno su tutti è il sindaco di Milano, Sala, che recentemente credo si sia iscritto ai Verdi, che porta dentro la coalizione di centrosinistra che coordina moltissime altre componenti".

"Raccogliere queste componenti - conclude Emiliano - è il compito del Partito democratico e del M5S in vista delle prossime elezioni politiche". (ANSA).