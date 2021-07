Vaccini:in Puglia prima 'clinica mobile' del Sud per aziende

(ANSA) - BARI, 21 LUG - Cominciano domani, all'interno della Fiera del Levante di Bari, le somministrazioni di vaccini anti-Covid ai lavoratori over 50 delle aziende della provincia di Bari a bordo della "clinica mobile" di GVM allestita su proposta di Confindustria Bari-Bat.

"Si tratta della prima iniziativa di questo tipo nel Sud Italia" precisa Alberto Dimitri, delegato GVM. "C'è la possibilità di prenotarsi in accordo con Regione e il dipartimento di prevenzione della Asl - aggiunge il presidente di Confindustria Bari-Bat, Sergio Fontana - . Per il momento lo abbiamo fatto per gli over 50 perché c'è tanta gente fragile che ancora non è vaccinata, e questo è un problema".

"Tramite il medico del lavoro di ciascuna azienda che ne farà richiesta - sottolinea la presidente della sezione Sanità di Confindustria Bari-Bat, Annabella Cascione - saranno trasmessi i nominativi alla clinica GVM che prenoterà i vaccini, riservando luogo e orario per la somministrazione".

La "clinica mobile" per la vaccinazioni sarà operativa da domani con una prima giornata "test" e poi, tramite Confindustria, "saranno organizzate ulteriori giornate di vaccinazioni itineranti per il momento nelle province di Bari e Bat e poi nel resto della Puglia", dice ancora Dimitri sottolineando che "dobbiamo raggiungere il maggior numero di utente per completare la campagna vaccinale dando tutti una mano, perché non possiamo permetterci una quarta ondata".

(ANSA).