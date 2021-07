Euz II (Circolo vela Bari) ancora campione d'Italia Platu 25

(ANSA) - BARI, 20 LUG - Euz II (Circolo della vela di Bari) di Francesco Lanera è campione d'Italia categoria Platu25 anche per il 2021: l'imbarcazione del circolo del capoluogo pugliese ha conquistato l'11/o titolo nelle gare tenute a Sciacca dal 14 al 18 luglio. In regata, oltre all'armatore, si è distinto un equipaggio formato da Corrado Capece Minutolo (CV Bari) al timone, e con Marco Lanera (LNI Monopoli), Paolo Montefusco (CV Brindisi), Roberto Santomanco (LNI Ostuni) e infine Paolo Bucciarelli (Assonautica Ancona). Un riconoscimento speciale è andato a Marco Lanera, come ragazzo più giovane meglio classificato al campionato.

La competizione si è svolta con sette regate delle undici previste, in un evento promosso dal locale comitato organizzatore e della Lega navale italiana, sezione di Sciacca.

"Lo splendido scenario di Sciacca ci ha regalato regate emozionanti con venti sostenuti dai 20 ai 30 nodi prevalentemente da ponente con rotazioni verso nord a causa dell'importante perturbazione che ha colpito l'intera penisola - ha commentato Francesco Lanera -. Un grazie come sempre va al mio equipaggio che non si tira mai indietro e profonde il massimo impegno in ogni circostanza. Questo titolo per noi è l'undicesimo ed è la dimostrazione plastica di come l'impegno, il sacrificio e l'affiatamento siano sempre i migliori alleati quando si vogliono raggiungere obiettivi importanti". (ANSA).