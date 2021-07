Ambiente: nuovo packaging McDonald's, 100% carta riciclabile

(ANSA) - BARI, 20 LUG - Fa tappa a Bari il "giro d'Italia della sostenibilità" di McDonald's, per presentare - grazie ad un accordo con Comieco e Seda International Packaging Group - il percorso di transizione ecologica dell'azienda, diminuendo l'impatto dell'utilizzo di imballaggi monouso nel settore della ristorazione veloce, privilegiando materie prime rinnovabili, riciclabili e riciclate come la carta, e assicurando la corretta raccolta differenziata e gestione dei rifiuti. I 615 ristoranti McDonald's, compresi i sei di Bari e provincia, entro la fine del 2021 saranno attrezzati per raggiungere il 100% di riciclo del packaging, dopo aver progressivamente eliminato la plastica monouso negli imballaggi, con un risparmio di mille tonnellate di plastica all'anno.

"La sfida ambientale oggi è l'appuntamento più importante che abbiamo con il futuro. Si tratta di un impegno collettivo che deve vedere impegnati tutti: istituzioni, aziende, associazioni e cittadini, ognuno facendo la propria parte", commenta il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che sostiene l'iniziativa con Amiu Puglia. "McDonald's, come luogo di incontro di milioni di Italiani, può giocare un ruolo chiave nella transizione ecologica e contribuire a educare, sensibilizzare e velocizzare questo processo, a partire dalla corretta gestione dei rifiuti da parte dei consumatori", evidenzia Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald's Italia.

La presentazione del nuovo packaging è stata anche l'occasione per comunicare l'appuntamento con 'Le giornate insieme a te per l'ambiente', in programma a settembre, per la raccolta dei rifiuti abbandonati sul lungomare. E' stata inoltre annunciata la campagna di assunzioni nei ristoranti di Bari e provincia con 100 persone da inserire in organico che si aggiungeranno ai 65 già assunti negli ultimi mesi. (ANSA).