Pesca di datteri protetti a Polignano, denunciati tre sub

La Guardia di Finanza di Monopoli ha sequestrato 7 chili di datteri di mare, sotto tutela ambientale, che erano stati illegalmente pescati da tre sub lungo la costa di Polignano a Mare, a sud di Bari.

I tre sono stati denunciati per pesca illegale di specie protetta mentre molluschi e attrezzatura (bombole da immersione, retini e mazzole per la distruzione della roccia) sono stati sottoposti a sequestro. I datteri, poi, ancora vitali, su indicazione della Asl sono stati subito riversati in mare.

"Si tratta di molluschi marini particolarmente pregiati - spiegano i finanzieri - e rientranti nelle specie protette, che impiegano fino a 40 anni per raggiungere una lunghezza di circa 5 centimetri. Questo tipo di pesca è altamente lesivo dell'ecosistema marino, poiché è possibile soltanto attraverso la frantumazione della scogliera, che provoca grave danno ed alterazione delle coste".