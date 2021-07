Maltempo: tromba marina davanti a Gallipoli, nessun danno

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE), 18 LUG - Non ha fortunosamente causato danni a cose o a persone la tromba marina che si è formata nella tarda mattinata a Gallipoli, nello specchio d'acqua lungo le mura del borgo antico in Salento, davanti alla spiaggia della Purità. Il passaggio del vortice ha attirato l'attenzione di numerosi vacanzieri che oggi, per via del maltempo, hanno preferito disertare le spiagge per visitare la città e il suo caratteristico centro storico, questa volta per riprendere con foto e video anche il passaggio della tromba d'aria. (ANSA).