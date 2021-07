A Foggia 40mila girasoli per 'agricoltura delle relazioni'

(ANSA) - FOGGIA, 18 LUG - Giuseppe Savino ci riprova con la sua "agricoltura delle relazioni" che porta direttamente nel campo gli amanti dei fiori, dopo l'anno della pandemia in cui si è reinventato un'iniziativa di beneficenza per i 50mila tulipani sbocciati a marzo 2020, finiti negli ospedali e donati anche a medici, infermieri e malati di Covid. Oggi ha aperto appena fuori Foggia un campo di 40.000 girasoli, per di più colorati.

L'agricoltore di Cascina Savino e fondatore dell'hub rurale di Vazapp ne ha voluti di rossi, gialli con cuore nero, gialli con cuore verde/giallo, bianchi con cuore nero, gialli con sfumature arancioni.

Chi li ama acquista i primi due appena arrivato al campo, poi riceve forbici e secchiello per raccoglierseli da solo. Recisi i propri fiori, si potrà andare al punto di confezionamento per portarli "a casa in una composizione unica che aiuteremo a elaborare", spiega Savino: "Abbiamo tutti voglia di spazi all'area aperta dopo tanti mesi di chiusura e la campagna può curare la città attraverso la bellezza - sottolinea - la nostra terra ha bisogno di bellezza per riscattarsi e i fiori sono bellissimi".

Il campo resterà aperto fino alla prima settimana di agosto.

