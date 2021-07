Meteo: dopo l'afa è allerta temporali in Puglia

(ANSA) - BARI, 16 LUG - Dall'afa all'allarme per rischio idrogeologico: anche la Puglia, già dalla serata di venerdì 16 luglio, viene sferzata dal maltempo con forti temporali. La Protezione civile regionale ha diramato, quindi, un bollettino facendo scattare, dalle 20 di venerdì e per le successive 24 ore, l'allerta arancione per rischio idrogeologico su Gargano e Tremiti; e l'allerta gialla per rischio idrogeologico per il resto del territorio. "La Sezione Protezione Civile - si legge in una nota - segue l'evolversi della situazione ed invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite". (ANSA).