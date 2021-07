A Foggia apre 'Amici di casa Coop' dedicato agli animali

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - E' stato inaugurato all'Ipercoop di Foggia 'Amici di casa Coop", negozio di Coop Alleanza 3.0 dedicato agli animali domestici, il primo di questo genere ad aprire in Puglia.

Con un'area vendita di 500 metri quadrati, il corner "Amici di casa Coop" ha un assortimento di circa 5000 articoli, che includono cibi per cuccioli e gattini, alimenti naturali e adatti alle diete indicate nel trattamento delle principali patologie di cani e gatti, ma anche prodotti per l'igiene e la cura, la bellezza, giochi e accessori.

Il negozio è dotato di una cassa apposita per pagare direttamente sul posto i prodotti per gli amici a quattro zampe e segue gli stessi orari dell'Ipercoop: dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 21. (ANSA).