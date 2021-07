Protesta disabili a Bari: chiesto incontro con Emiliano

(ANSA) - BARI, 15 LUG - Il gruppo di disabili che protesta a Bari da tre giorni è ancora davanti alla sede della presidenza della Regione, nonostante l'appello dell'assessora al Welfare, Rosa Barone, a "tornare a casa". I manifestanti chiedono di poter parlare direttamente con il governatore Michele Emiliano: "Non abbiamo energie infinite - scrive su facebook Luigi Gariano, uno dei cinque disabili che sta "occupando" la sede regionale - restare a lungo in carrozzina può procurare seri problemi di salute. Non vogliamo impietosire nessuno ma è bene che chi di dovere sappia come stanno le cose. Quello che richiediamo sono dei sacrosanti diritti fondamentali della vita delle persone".

Le richieste sono: consegna rapida degli ausili e uniformità a livello regionale, "no alle gare d'appalto a ribasso", dice Gariano. Poi, "assistenza infermieristica domiciliare adeguata ai bisogni"; proroga dell'assegno di cura fino a dicembre"; e sui "progetti di vita indipendente, bisogna togliere il fondo di garanzia, semplificare le procedure per rendere facilmente accessibile il contributo come succede in altre regioni".

