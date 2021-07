Ingrana la prima invece di retromarcia, auto finisce nel bar

(ANSA) - LECCE, 15 LUG - Un'auto ha sfondato una delle vetrine di un bar di Lecce, in via Benedetto Croce, finendo all'interno del locale a ridosso del cuore commerciale della città, di fronte a molti avventori, tutti illesi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino.

Alla guida dell'auto, una Fiat Punto, c'era una farmacista di 55 anni, rimasta sotto choc. Secondo una ricostruzione degli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, invece di inserire la retromarcia per lasciare il posto di parcheggio avrebbe ingranato la prima, non facendo in tempo a rendersene conto e finendo così sul marciapiede per poi schiantarsi contro la vetrata. (ANSA).