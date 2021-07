Droga: nel Foggiano maxi sequestro di piante di marijuana

(ANSA) - CERIGNOLA, 13 LUG - Quasi cinquemila piante di marijuana, che una volta immesse sul mercato illecito avrebbero fruttato circa dieci milioni di euro, sono state sequestrate nei giorni scorsi in un terreno in località Montaltino di Cerignola (Foggia).

E' l'esito dell'operazione antidroga dei carabinieri che hanno scoperto la piantagione in un terreno di area demaniale: era stato creato un sistema di irrigazione munito di un tubo portante, connesso ad un motore ed una pompa sommersa, il tutto illecitamente collegato ad un canale di bonifica. Dallo stupefacente sequestrato, i carabinieri stimano che si sarebbero potute ricavare circa un milione e 750 mila dosi. (ANSA).