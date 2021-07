Ucciso a 16 anni dalla mafia, Bari ricorda Michele Fazio

(ANSA) - BARI, 12 LUG - "La morte di Michele, così violenta e scioccante, è stata per Bari e per i baresi come un terremoto che ha cambiato per sempre la storia. Da quel momento Bari ha scelto di non voltare più la testa dall'altra parte e se ogni anno, da vent'anni, torniamo in questo stesso luogo è perché dobbiamo ricordare a noi stessi e a chi ha ucciso Michele che la città è vigile. Queste strade oggi sono nostre e lo rimarranno per sempre". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha aperto la cerimonia di commemorazione nel ventennale della morte di Michele Fazio, il 16enne vittima innocente di mafia, ucciso per errore durante un agguato il 12 luglio 2001 sotto la sua casa a Bari Vecchia.

Pinuccio e Lella Fazio, i genitori di Michele, hanno raccontato il loro "impegno" di questi venti anni dall'omicidio del figlio, fatto di "incontri con i ragazzi nelle scuole, nelle piazze, e continueremo a percorrere questa strada, a camminare", ha detto il papà, che ha voluto dedicare la cerimonia "a tutte le vittime innocenti di mafia". Mentre Lella, ancora una volta, si è rivolta alle famiglie criminali della città vecchia: "io sto qui, non mi muovo, salvate i vostri figli".

Anche la prefetta di Bari, Antonella Bellomo, li ha ringraziati per il loro impegno. "Se il sentimento di tristezza e scoraggiamento non ha prevalso - ha detto - lo dobbiamo ai genitori che hanno fatto di questo grande dolore un'occasione di testimonianza e di speranza".

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari e le associazioni che compongono il presidio di Libera Bari, oltre a gruppi di studenti arrivati anche da fuori provincia, alcuni dei quali hanno donato a Pinuccio e Lella Fazio un ritratto di Michele. (ANSA).