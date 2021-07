Bimbo 5 anni risucchiato da bocchettone piscina, è grave

(ANSA) - GALLIPOLI, 10 LUG - Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato risucchiato e rimasto incastrato in uno dei bocchettoni dell'acqua della piscina di un parco acquatico a Gallipoli . Il piccolo era con i genitori. Da quanto si è appreso, le grate che proteggono il bocchettone al momento dell'ispezione dei carabinieri erano al loro posto. Bisognerà verificare se si siano spostate accidentalmente. Il bimbo è stato inizialmente ricoverato all'ospedale di Gallipoli e poi, per l'aggravarsi delle sue condizioni, è stato trasferito a Brindisi dove è ricoverato con riserva di prognosi. (ANSA).