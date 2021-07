Focolaio Manfredonia, tracciamento Ministero Salute-Regioni

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento dei casi di Covid che sarebbero nati da un focolaio, in particolare fra ragazzi in vacanza, in un campeggio a Manfredonia. Il ministero della Salute, si apprende, sta lavorando con le Regioni per individuare i contatti.

"La Asl di Foggia, allertata dal ministero della Salute, ha immediatamente applicato tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento. Ad oggi la situazione è assolutamente sotto controllo". Lo ha reso noto la Regione Puglia in riferimento ai casi di Covid rilevati tra alcuni adolescenti di età compresa tra 17 e 19 anni, dopo una vacanza trascorsa in una struttura turistica a Manfredonia (Foggia). Ad oggi, nell'ambito dell'attività di tracciamento collegata a questo cluster, "sono stati effettuati in tutta Italia circa 400 tamponi, al momento, sono 34 i ragazzi risultati positivi". (ANSA).