Musica: proposta legge regionale per fondazione Tito Schipa

Una proposta di legge per valorizzare il patrimonio culturale di Tito Schipa, tra documenti, cimeli e abiti di scena, attraverso la creazione di una fondazione intitolata al tenore leccese. È stata presentata dal consigliere regionale Paolo Pagliaro (Lpd) nella nuova audizione in commissione cultura sulla proprietà e destinazione d'uso dell'ex liceo musicale Tito Schipa di Lecce, richiesta insieme al vicepresidente dell'Assemblea Cristian Casili (M5s).

"Utile la fondazione, purché indipendente e dotata di un fondo di gestione", ha detto l'assessore regionale alla cultura, Massimo Bray, che si è detto "appassionato" al tema e all'idea di creare un luogo identitario per la città: una casa della musica, che ospiti i linguaggi della musica e un centro culturale con varie destinazioni d'uso. Per Bray l'esempio da seguire è il Palau de la Musica catalana di Barcellona. Dopo anni di abbandono, l'edificio donato dall'artista internazionale alla comunità leccese è in fase di avanzata ristrutturazione.

