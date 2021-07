Libro Possibile, seconda serata tra geopolitica e ambiente

(ANSA) - BARI, 07 LUG - Gli scenari della geopolitica analizzati da Gennaro Sangiuliano, il focus sul fine vita di Marco Billi e Marco Cappato, lo spettacolo tra note e problematiche ambientali con Enzo Favata e Mario Tozzi, i romanzi di Diego De Silva e Lorenzo Beccati. E' la seconda serata di appuntamenti del festival Il Libro Possibile, l'8 giugno a Polignano (Bari), con grandi nomi della letteratura, della politica, dell'attualità, della scienza, dell'impresa, dello spettacolo e della musica. Al via stasera con ospiti come Sangiorgi, Lagioia, Genisi, Ainis e Pellecchia, Cazzullo, Jebreal, domani si prosegue con un parterre che comprende anche Cardini, De Bortoli, Calabresi, Billi, Lillo e Pif. Poi, scienza, medicina e ambiente con Bassetti, Quarteroni, Gallina e si inaugura la Terrazza Campanella con Ligabue. Un programma formato eXXtra in occasione del ventesimo anniversario del festival, con il doppio delle date e location partendo da Polignano a Mare (7, 8, 9 e 10 luglio) e la seconda tappa a Vieste, sul Gargano, il 22, 23 e il 29, 30 luglio. (ANSA).