Covid: in Puglia un morto e 49 positivi, incidenza stabile

(ANSA) - BARI, 07 LUG - Oggi in Puglia, sono stati registrati 5.770 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono rilevati 49 casi positivi, con una incidenza stabile allo 0,8%.

Sette dei nuovi casi sono in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Una persona è morta in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.714.846 test, 244.488 sono i pazienti guariti, 2.485 sono i casi attualmente positivi, mentre il numero dei ricoverato è sceso ulteriormente a 96 (ieri erano 102).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.620.

