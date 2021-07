Scritte irridenti vaccini su muro hub Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 06 LUG - "Pretendiamo la quarta dose per diventare immortali", "Pretendiamo il vaccino Palmolive", "Pretendiamo l'amuchina gratis". Sono alcune delle scritte irridenti contro la vaccinazione anti covid comparse sui muri del grande hub vaccinale allestito alla fiera di Foggia. Le scritte sono 5, le altre due riportano: "Pretendiamo l'obbligo di museruola all'aperto" e "Pretendiamo il coprifuoco" e a momento non sono rivendicate da alcuno. Le scritte risalirebbero quindi a qualche giorno fa e non sono ancora state rimosse.

