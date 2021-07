Libro Possibile: al via XX edizione con Giuliano Sangiorgi

(ANSA) - BARI, 06 LUG - Al via dal 7 luglio a Polignano a Mare la XX edizione del Festival "Il Libro Possibile", in programma fino al 10 luglio e che quest'anno per la prima volta raddoppia date e location con un secondo appuntamento a Vieste il 22 e 23 e il 29 e 30 luglio.

Come da tradizione, è il suggestivo scenario del borgo che ha dato i natali a Domenico Modugno a fare da palcoscenico agli appuntamenti, presentazioni letterarie, dibattiti e tavole rotonde, in quattro location: lungomare Cristoforo Colombo, piazza Aldo Moro, piazza San Benedetto e la Terrazza dei tuffi.

Si comincia alle 19.30 con Giuliano Sangiorgi e il suo "Il tempo di un lento", presentato da Rosella Santoro, direttrice artistica del Festival. Nella stessa serata sono attesi, tra gli altri, Erri De Luca ("A grandezza naturale"), Rula Jebreal ("Il cambiamento che meritiamo").

Oltre 200 gli ospiti attesi alla kermesse, sostenuta dalla Regione Puglia con partner istituzionali i Comuni di Polignano e Vieste, il patrocinio di Ministero della Cultura, Cnr, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Politecnico e Università di Bari, Premio Asimov, Distretto Tecnologico Aeronautico, e con l'ANSA tra i media partner.

Fil rouge di tutti gli appuntamenti è 'Il cielo e' sempre più blu', omaggio al cantautore Rino Gaetano a 40 anni dalla sua scomparsa. Il programma completo di tutte le giornate del Festival è disponibile sul sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.libropossibile.

com&e=c9024bf9&h=91caf4da&f=n&p=y. (ANSA).