Roghi nel Tarantino, 40 interventi Vigili fuoco in un giorno

(ANSA) - TARANTO, 04 LUG - I Vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto sono stati impegnati in oltre 40 interventi per spegnere gli incendi che si sono sviluppati su tutto il territorio provinciale e che hanno impegnato le 8 squadre disponibili (50 uomini), mezzi di supporto e autobotti nella giornata di ieri Di maggiore complessità, per le caratteristiche del territorio e la vastità delle zone colpite, gli interventi nel comune di Laterza, in contrada Gaudella, nella zona prossima allo stadio di Grottaglie, nei pressi del fiume Chidro di Manduria, e in contrada Mammarella, sulla strada che da Martina Franca porta a Ceglie Messapica (Brindisi). Oltre 30 ettari di territorio sono stati interessati dalle fiamme, per lo più sterpaglia, ma anche macchia mediterranea. La sala operativa del Comando provinciale ha ricevuto per tutta la giornata numerose e continue richieste di soccorso. (ANSA).