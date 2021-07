Puglia: Salvini,idee diverse da Emiliano ma rispettiamo voto

(ANSA) - BARI, 03 LUG - "Noi ragioniamo, cerchiamo di correggere Emiliano negli errori che commette. Abbiamo un'idea di Puglia diversa da quella della sinistra, però rispettiamo il voto degli elettori. In Puglia la Lega cresce, stanno entrando consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali, quindi vuol dire che il nostro lavoro è apprezzato". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bari per sostenere il referendum per la riforma della giustizia, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano delle critiche per una presunta opposizione 'debole' nei confronti del governo Emiliano in Puglia da parte della Lega. (ANSA).