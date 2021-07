Incendio in Salento, fiamme domate dopo ore con un canadair

(ANSA) - CASTRO (LECCE), 03 LUG - Un vasto incendio ha interessato nella tarda mattina la costa di Castro, in Salento.

Le fiamme sono divampate sul costone a nord della Grotta della Zinzulusa, in località Monte Lacquaro. Il rogo si è propagato velocemente, in direzione delle case, e per questo è stato necessario l'intervento di un Canadair arrivato da Lamezia Terme. Le operazioni di spegnimento, alle quali hanno partecipato i Vigili del fuoco e la Protezione civile, sono durate fino al tardo pomeriggio. (ANSA).